Три знака Зодиака, которым сегодня нужно использовать силу своего рода

Нынешний лунный день астрологи называют «днем предков». Это не значит, что нужно чтить их память, хотя было бы не плохо, большую часть времени желательно уделить самоанализу и поддержанию традиций своей семьи – хотя бы тем, которые человек помнит, а еще лучше – тем, о которых он слышал от своих бабушек и дедушек. Приобщение к силе своего рода поможет не только обрести душевный покой и уверенность в себе, но и решить возникшую житейскую проблему.

Сегодня, 28 мая, использовать силу своего рода необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них она окажет действенную помощь.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы трепетно относятся к своему прошлому во всех его видах – как материальных, в виде сохранившихся от их предков вещей, так и моральных – в виде дошедших воспоминаний об их предках. Но в данном конкретном случае эти ценители прекрасного, скорее всего, остановят свой взор на принадлежащей кому-то из предков симпатичной безделушке, которая отныне станет их талисманом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги равнодушны к прошлому, если только оно не касается их предков – особенно, если этими людьми можно гордиться. Сегодня они могут узнать о ком-то из своих предков нечто такое, что не только порадует представителей знака, но и поднимет их самомнение на серьезную высоту. Теперь им останется только сделать все для того, чтобы и самим соответствовать достойным подражания родственникам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев может вдохновить история о том, как поступил кто-то из их предков в ситуации, аналогичной той, в которой оказались сейчас сами представители знака. Разумеется, существуют связанные с другой эпохой нюансы, но в общем и целом с бабушки или прабабушки смело можно брать пример: тактика, оправдавшая себя однажды, не подведет и во второй раз.

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