Три знака Зодиака, которым сегодня нужно избавляться от груза прошлых лет

День, когда прошлое получает над людьми большую власть и, хотим мы того или нет, вторгается в нашу жизнь. Цели у него при этом могут быть самые разные: заставить переосмыслить прожитое, сделать выводы из совершенных ошибок, а по возможности еще и исправить их, поставить точки над "и" в делах и отношениях, которые в течение долго времени не удавалось сдвинуть с места. Время в том числе благоприятно и для того, чтобы избавляться от груза прошлых лет, которые мешают идти вперед.

Сегодня, 6 декабря, избавляться от груза прошлых лет нужно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сбросить его со своих плеч особенно важно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки любят долго переживать случившиеся с ними неприятности, стараясь дойти в страданиях до самого дна, чтобы, оттолкнувшись от него, "всплыть" и начать жить с чистого листа. Но, поскольку они часто перебарщивают с этим процессом, те буквально прилипают к ним надолго. Сегодня желательно наконец-то избавиться от всего, что уже прошло, а стало быть, не должно осложнять жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, хоть они никогда в этом и не признаются, часто испытывают удовольствие от самого процесса страданий, поэтому не так-то и легко с ними расстаются. Но сегодня им необходимо избавиться от воспоминаний, которые тянут в прошлое, создавая таким образом препятствия на их пути – больше всего проблем груз пережитого создает в профессиональной жизни представителей знака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто зацикливаются на былых неудачах в личной жизни, что не позволяет им выстроить новые отношения, от чего представители этого любвеобильного знака очень страдают. Чтобы избавиться от своеобразного "венца безбрачия", необходимо сбросить с плеч груз воспоминаний о любовных неудачах, случившихся в прошлом – они блокируют счастливые перемены.

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