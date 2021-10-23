Три знака Зодиака, которым сегодня нужно избегать грустных мыслей

Время спокойной энергетики, тихое и неторопливое, что неудивительно, если учесть, что предыдущий день склонял к безудержному веселью и активным действиям. Сегодня можно – и нужно! – отдыхать, главное, чтобы такое настроение не принесло с собой лень, апатию и грустные мысли, которые самым негативным образом отразятся на настроении.

Сегодня, 23 октября, грустных мыслей необходимо избегать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно гнать их от себя всеми возможными способами.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых депрессивных знаков Зодиака, они впадают в депрессию даже на ровном месте, а уж коль скоро – вот как сегодня – у них для этого есть хотя бы малейший повод, то их, как говорится, хлебом не корми – дай пострадать. Сегодня, не имея возможности работать, представители знака сосредоточатся на своем внутреннем мире, отыщут в нем самые темные уголки и будут культивировать тревоги и опасения, которые там притаились, в то время как им необходимо гнать их как можно дальше.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые займутся своим "любимым делом" – впадут в депрессию, необходимо будет найти себе приятное и одновременно полезное занятие, которое отвлечет их от мрачных мыслей. Можно, например, пройтись по магазинам или погулять в парке, если, конечно, позволит изменчивая осенняя погода, или, в конце концов, излить душу близкому человеку: главное, не загонять свою депрессию глубоко внутрь – "вытащить" ее оттуда будет совсем непросто.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто страдают от того, что их возвышенные представления о жизни не совпадают с реальностью, которая кажется их изнеженным душам чересчур жестокой. Сегодня как раз такой день: столкнувшись с непонятной ситуацией или неприятным человеком, они впадут в отчаяние и будут рисовать себе картины будущего, одну страшнее другой. Звезды рекомендуют им единственно возможную линию поведения: нужно отвлечь себя каким-нибудь приятным занятием – например, шопингом.

Прогнозы на неделю:

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