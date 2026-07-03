Три знака Зодиака, которым сегодня нужно избегать токсичных людей

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Окружающие люди становятся нетерпимыми, агрессивными и даже открыто враждебными. Одно неосторожное слово — или взгляд — может стать причиной серьезного конфликта, поэтому необходимо избегать негативно настроенных людей.

Сегодня, 3 июля, конфликтные ситуации могут возникнуть в жизни представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать общения с их источником — токсичными людьми.

Телец

Тельцы, несмотря на свое упрямство, люди доверчивые, поэтому часто становятся жертвами тех, кого сейчас принято называть токсичными. Вот и сегодня они, похоже, раскроют душу человеку, который воспользуется их доверием — правильнее будет не откровенничать с такими людьми.

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Лев

Львы, будучи людьми широкой души и таких же жестов, не видят в окружающих плохого, а, значит, доверяют даже тем, кто этого не достоин. Ну а поскольку представителям знака трудно отличить токсичных людей от обычных, звезды рекомендуют им сегодня ни с кем не делиться секретами.

Стрелец

Стрельцы, как главные энергетические доноры Зодиака, не понаслышке знают о том, что такое токсичные люди и чем чревато общение с ними — от плохого настроения до проблем с самочувствием. Главное для их в этот день — избегать общения с «вампирами» всеми возможными способами.

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