Три знака Зодиака, которым сегодня нужно избегать знакомств

19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – один из самых сложных в календаре. Темная энергетика этого времени позволяет астрологам называть его "сатанинским" и "дьявольским", когда не стоит верить, не только окружающим вас людям, так и даже самим себе. Обмануть также могут новые знакомые, появившиеся в жизни в данный период.

В эти дни, 8 и 9 апреля, избегать новых знакомств необходимо всем знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать по-настоящему опасными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, встретив понравившегося им человека, могут сразу – с места в карьер – закрутить с ним роман. Правда, ничем хорошим он, скорее всего, не закончится: их могут бросить, чем нанесут серьезную моральную травму. Поэтому, чтобы не разочаровываться в людях, сегодня лучше не искушать судьбы и не заводить знакомства, которые закончатся так скоропалительно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те, кто находится в активном поиске второй половинки – легко могут стать жертвами брачных аферистов. Новый располагающий к себе знакомый при ближайшем рассмотрении, скорее всего, окажется совсем не тем, за кого себя выдает. Прежде чем доверить ему сердце, надо убедиться в том, что в его намерениях нет корысти, и только после этого вступать в активные отношения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как одним из самых доверчивых представителей Зодиака, необходимо быть особенно осторожными в отношениях с новыми знакомыми – они рискуют стать хорошей "наживкой" для мошенников. Им необходимо снизить степень своей доверчивости и усомниться в искренности людей, с которыми они совершенно не знакомы – так они смогут избежать многих неприятностей.

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