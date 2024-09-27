Три знака Зодиака, которым сегодня нужно извиниться перед теми, кого они обидели

День легкой и радостной энергетики, когда весь негатив, присущий предыдущим лунным суткам, уходит, освобождая место для позитива и морального очищения. С этим непосредственно связано налаживание отношений, которые – по той или иной причине – испортились в последнее время.

Сегодня, 27 сентября, налаживать отношения с окружающими можно – и нужно – представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно извиниться перед теми, кого обидели.

Телец

Тельцы, обидев кого-то из близких, хорошо понимают, что поступили неправильно, но внутреннее упрямство мешает им признать свою вину. Но сегодня они рискуют рассориться с любимым человеком, если, конечно, не извинятся за резкие слова или неблаговидный поступок.

Весы

Весы – знак переменчивый, сейчас они говорят и думают одно, а уже через полчаса – другое, поэтому легко обижают дорогих им людей, и так же легко перед ними извиняются. Это значит, что сегодня признать свою ошибку и попросить прощения им не составит особого труда.

Стрелец

Стрельцы часто обижают других людей нечаянно: они понимают, что сказали что-то глупое или нелепое, только после того, как слова уже невозможно вернуть назад. Сегодня им важно как можно быстрее извиниться за свою ошибку, желательно используя для этого присущее им чувство юмора.

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