Три знака Зодиака, которым сегодня нужно как можно больше отдыхать

А восстановить потраченную энергию поможет отдых, которым может быть смена рода занятий, и релакс.

Сегодня, 14 января, восстанавливать силы рекомендуется представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них особенно важно как можно больше отдыхать.

Овен

Овнам, которые за последнее время утомились на все сто процентов, теперь необходимо силы. Представителей знака довольно трудно удержать «на привязи» у любимого дивана, но нужно хотя бы выбрать не слишком изнурительные занятия — своим хобби или прогулок быстрым шагом

Стрелец

Стрельцы с удвоенной энергией работают над любым делом, поэтому расход энергии у них — вот как сейчас — очень высокий, и они нуждаются в отдыхе. Конечно, одного дня для восстановления сил недостаточно, но за неимением лучшего необходимо хотя бы его использовать для полноценного отдыха.

Козерог

Козерогам, которые вообще редко отдыхают, надо давать отдых своему организму, иначе он может истощиться окончательно. Совершенно отвлечься от работы им не удастся, как бы они ни старались, поэтому им необходимо хотя бы снизить степень активности, переведя ее в щадящий режим.

