- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно как можно меньше смотреть в зеркала
День негативной энергетики, когда темные силы могут перевесить светлые, если сам человек не станет с ними бороться.
Звезды рекомендуют не поддаваться обману, обольщениям, страхам, тревогам и мрачным мысля, в это время также нежелательно смотреться в зеркало — это может стать плохой приметой.
Сегодня, 4 июня, «контактировать» с зеркалами нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них даже смотреться в них нужно как можно меньше.
Лев
Львам, которые крайне требовательно и трепетно относятся к своей внешности, без зеркала прожить трудно, но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им отложить его в сторону — они могут потерять часть энергии, необходимой для плодотворной жизни и работы.
Дева
Девам, которые считают, что их внешность должна быть безукоризненной –будет особенно обидно увидеть, что в их облике что-то не так. На самом деле, с внешностью у представителей знака все будет в полном порядке, но настроение окажутся безнадежно испорченным.
Скорпион
Скорпионам, которые не являются рабами зеркал, поскольку и так знают, что у них все в порядке, тем не менее сегодня стоит опасаться смотреться в них, особенно вечером и ночью. Мало ли что им в это время может померещиться, и это видение будет тревожить их еще долгое время.
Читайте также: