Три знака Зодиака, которым сегодня нужно как можно меньше смотреть в зеркала

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Содержание Лев Дева Скорпион

Звезды рекомендуют не поддаваться обману, обольщениям, страхам, тревогам и мрачным мысля, в это время также нежелательно смотреться в зеркало — это может стать плохой приметой.

Сегодня, 4 июня, «контактировать» с зеркалами нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них даже смотреться в них нужно как можно меньше.

Лев

Львам, которые крайне требовательно и трепетно относятся к своей внешности, без зеркала прожить трудно, но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им отложить его в сторону — они могут потерять часть энергии, необходимой для плодотворной жизни и работы.

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Дева

Девам, которые считают, что их внешность должна быть безукоризненной –будет особенно обидно увидеть, что в их облике что-то не так. На самом деле, с внешностью у представителей знака все будет в полном порядке, но настроение окажутся безнадежно испорченным.

Скорпион

Скорпионам, которые не являются рабами зеркал, поскольку и так знают, что у них все в порядке, тем не менее сегодня стоит опасаться смотреться в них, особенно вечером и ночью. Мало ли что им в это время может померещиться, и это видение будет тревожить их еще долгое время.

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