Три знака Зодиака, которым сегодня нужно "лечь на дно"

Самый опасный день лунного календаря, когда лучше всего «лечь на дно», и отказаться от любой активности, даже если она касается всего лишь домашних хлопот: толку от них все равно не будет. Лучше всего провести это время в тишине и покое при максимальном отказе от общения с окружающими.

Сегодня, 14 октября, провести день в тишине и покое рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нужно «лечь на дно».

Овен

Овнам трудно – практически невозможно – усидеть без дела, поэтому они постоянно находятся в движении – как в прямом, так и в переносном смысле слова. Сегодня им захочется навести порядок в своей личной жизни, где они уподобятся слону в посудной лавке, что может вызвать ссору с близким человеком.

Дева

Девам звезды настоятельно не рекомендуют сегодня заниматься домашними делами – слишком велика вероятность что-нибудь порвать, сломать или разбить, после чего придется это выбросить. Представители знака, которые слишком сильно ценят все, что имеют, вряд ли будут рады тому, что потеряли любимые ими вещи.

Козерог

Козерогам, которые и так являются не самыми общительными представителями зодиакального круга, сегодня и вовсе не стоит ни с кем разговаривать. Любая сказанная ими сегодня фраза в лучшем случае может быть воспринята окружающими как откровенная глупость, а в худшем – как оскорбление, которое трудно будет загладить.

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