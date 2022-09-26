Три знака Зодиака, которым сегодня нужно мечтать

Нынешний день – лучшее время для планирования действий на ближайший месяц, как лунный, так и календарный. С одной стороны, желательно все тщательно продумать и просчитать, а с другой – можно и нужно мечтать. Причем чем ярче и, казалось бы, несбыточнее окажется игра воображения, тем больше у нее шансов на воплощение в жизнь.

Сегодня, 26 сентября, мечтать нужно представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут сделать сказку былью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обладают ничем не ограниченной фантазией, которая, если ее не сдерживать, может зайти очень далеко. И это хорошо, потому что сегодня необходимо, чтобы их мечты были смелыми и желательно не связанными с материальной стороной жизни, хотя для представителя данного – казалось бы, легкого и не привязанного к физической стороне жизни – знака это будет непросто.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как один из самых материалистических знаков Зодиака, к мечтам относятся со здоровым скептицизмом – проще говоря, категорически не верят в то, что таким способом можно чего-то в жизни достичь. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им хотя бы попробовать о чем-нибудь помечтать – они и сами будут удивлены тому факту, как быстро и "близко к тексту" исполнятся их желания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как самому мечтательному знаку Зодиака, не привыкать витать в облаках – это их любимое занятие. Однако сегодня они смогут предаваться своим грезам не только с удовольствием, но и с пользой: желания, загаданные в этот день, гарантированно сбываются. Поэтому единственное, о чем стоит подумать представителям знака, – какую именно мечту им нужно выбрать.

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