Три знака Зодиака, которым сегодня нужно меньше есть

День, когда человеком овладевают инстинкты, с которыми очень трудно бороться. Тем не менее, это необходимо сделать, если, конечно, у человека нет желания впоследствии стыдиться своих поступков. Особенно сильно может подействовать на каждого из нас чревоугодие – желание съесть все, что попадается в поле зрения, покажется практически непреодолимым.

Сегодня, 23 марта, образно говоря, «зашить» рот желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо… меньше есть.

Телец

Тельцы обожают вкусно поесть. Нельзя сказать, что они являются гурманами, но в простой пище меры не знают, что не самым лучшим образом сказывается на их талии и бедрах. Звезды просят представителей знака – во избежание неприятностей – хотя бы сегодня воздержаться от переедания.

Близнецы

Близнецы стараются не переедать, поскольку заботятся о своей фигуре. Именно поэтому сегодня, объевшись, представители знака будут представлять собой жалкое зрелище: организм просто не справится с такой нагрузкой – возможно, им не стоит до этого доводить.

Скорпион

Скорпионы – единственный знак Зодиака, представители которого могут есть, сколько захотят, и это никоим образом не влияет на их внешний вид. Но сегодня космические энергии таковы, что даже небольшой – лишний – кусочек торта отложится совершенно ненужными граммами и сантиметрами.

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