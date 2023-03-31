Три знака Зодиака, которым сегодня нужно меньше работать и больше отдыхать

Мощная космическая энергия дня влияет на людей неоднозначно: она может как придать сил, делая вероятными любые свершения, так и отнять их, сделав невозможными даже самые простые – обыденные – дела. Поэтому перенапрягаться сегодня нежелательно, каким бы серьезным ни было дело, над которым человек работает.

Сегодня, 31 марта, растрачивать свои силы нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно меньше работать и больше отдыхать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не очень любят работать, но, войдя в раж, иногда забывают остановиться и трудятся, как говорится, до упора. Сегодня они, возможно, и добьются желаемого результата, но сил на это положат немало, а ведь они могли бы пригодиться им и в других жизненных сферах – например, в личной жизни. Так что работать надо меньше, а отдыхать – больше.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые всем остальным делам предпочитают домашние, сегодня решат посвятить им весь день. Однако звезды советуют им меньше работать и больше отдыхать, а также делать перерывы, почувствовав усталость. Если представители знака не прислушаются к этим рекомендациям, они могут потерять ориентацию, а как следствие, травмироваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги никогда не сдадут работу, не доведя ее до совершенства. Конечно, и сегодня трудиться до седьмого пота никто представителям знака запретить не может, но чрезмерно переутомляться им все же не следует, особенно если речь идет не о физическом, а об интеллектуальном труде – последствиями такого напряжения может стать физическое недомогание.

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