Три знака Зодиака, которым сегодня нужно направить недовольство собой на решение существующих проблем

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Не стоит пугаться ощущения того, что мы не соответствуем собственным ожиданиям и запросам, правильнее — направить его в нужное — созидательное — русло.

Сегодня, 18 июня, недовольство собой и своими достижениями могут испытывать представители всех знаков Зодиака, но трем из них важно направить его на решение существующих проблем.

Овен

Овны — если и не все, то значительная часть знака — всегда недовольны своим жилищными условиями, но на этот раз у них, похоже, будет основания для такого ощущения. Главное — не смотреть вокруг с привычным раздажением, а начать действовать, сделав хотя бы первый шаг.

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Рак

Раки — при всей своей привычке ставить семью и дом на первое место — по самым разным причинам бывают недовольны именно этой стороной своей жизни. Как бы ни складывалась ситуация на этот раз, ныть и жаловаться не стоит, нужно принимать решение — без сомнений и опасений.

Козерог

Козероги, которые большую часть жизни посвящают решению деловых и карьерных вопросов, тем не менее, никогда не бывают ими довольны целиком и полностью. Сегодня звезды советуют им не переживать, а сделать что-то — например, сменить работу и даже род деятельности.

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