Три знака Зодиака, которым сегодня нужно направить свою энергию в мирное русло

День, когда космическая энергия будет буквально зашкаливать, наделяя всех мощным темпераментом и активностью. Те, кто попадет под ее "влияние", могут совершить массу ненужных, но трудоемких и затратных по времени дел, о чем впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 13 декабря, направить свою энергию в мирное русло необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них минимизировать ее влияние особенно важно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов, в силу их неоднозначного характера, сегодня будет буквально разрывать на части: они могут хвататься за самые разные проекты, значительная часть которых окажется совершенно несовместимыми друг с другом. Что представители знака получат в результате – так казать, по итогам рабочего дня? Кучу начатых дел, ни одного из которых не будет доведено до логического конца, и смертельную усталость в придачу. Избежать его поможет сосредоточенность на решении одного-единственного, но самого важного вопроса.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые часто колеблются, поскольку не могут прийти к одному-единственному решению, останутся верны себе и на этот раз. В результате они проведут день в бесполезных метаниях из стороны в сторону, а усиленная космическая энергия обеспечит им максимальную утомляемость – как моральную, так и физическую. А ведь события легко направить в другую сторону – необходимо найти себе занятие по душе (например, свое хобби) и все время и силы посвятить только ему.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи редко работают по плану – вдохновение, которое подталкивает их к действиям, как правило, не вписывается в пункты подробного плана, который они считают скучным. Вот и сегодня они могут с невиданной активностью начать работать над проектом, который вполне может подождать, отодвинув на второй план решение действительно важных – и срочных – вопросов. Звезды советуют представителям знака взять себя в руки и заниматься профессиональными делами, сортируя их по степени важности.

Читайте также: