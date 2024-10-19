Три знака Зодиака, которым сегодня нужно оберегать детей от ошибок и соблазнов

День, когда нельзя доверять никому – не только незнакомым и малознакомым людям, но и близким и друзьям: слишком велика риск быть обманутыми. Но если взрослый человек может вовремя распознать расставленную ему ловушку, то наши дети перед ними могут оказаться совершено беззащитными.

Сегодня, 19 октября, стать жертвой мошенников могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо опасаться – и оберегать своих детей – от ошибок и соблазнов.

Близнецы

Близнецов нельзя назвать плохими родителями – они уделяют своим детям много времени, причем, иногда даже перебарщивают с вниманием, из-за чего их отпрыски стараются держаться от них подальше. Сегодня им нужно во что бы то ни стало приблизить их – ради них самих – к себе.

Рак

Рак – совершенно сумасшедшие родители, которые буквально не спускают с детей глаз. Но сегодня что-то может пойти не так, и он рискуют остаться без надзора – именно сегодня нельзя этого допускать, поскольку желающих привлечь чужого ребенка к мошенническим схемам будет много.

Водолей

Водолее считают, что детям нужно предоставлять максимум свободы, и надо признать, что такой подход к воспитанию себя оправдывает – у представителей этого знака, как правило, вырастают дисциплинированные и самостоятельные люди, но сегоня их не мешает подстраховать.

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