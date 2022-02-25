Три знака Зодиака, которым сегодня нужно обращать внимание на подсказки подсознания 

Нынешний день позволит соприкоснуться с миром точных материй, который обычно скрыт от людского взора. Можно получить важные сведения о своем будущем, но только в том случае, если обращать внимание на знаки, которые может посылать как подсознание, так и Вселенная. Нужно прислушиваться к разговорам окружающих людей, внимательно читать уличную рекламу и принимать во внимание даже цитаты из рекламных роликов.

Сегодня, 25 февраля, обращать внимание на подсказки подсознания, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно окажется особенно важным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые скептически относятся к разного рода знакам, пророчествам и предсказаниям: они – знак земной, поэтому в эмпиреях витают крайне редко. Но сегодняшний день убедит их в том, что необходимо обращать на них внимание – подсказки лишними не бывают. Чтобы получить ответ на интересующий представителей знака вопрос, нужно погадать – например, на книге: им окажется первая попавшаяся на глаза цитата.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки чутко воспринимают вибрации тонкого мира, поэтому и на этот раз их чувствительность их не подведет. Звезды советуют им особое внимание обращать на то, что скажут близкие им люди, особенно на оговорки – именно в них и будут содержаться ответы на важные вопросы. К этим подсказкам необходимо отнестись с максимальным вниманием – они имеют огромное значение, так что не стоит их игнорировать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, известные своей склонностью к эзотерике, с удовольствием включатся в процесс поиска ответов на интересующий их вопрос, превратив его в своеобразную игру. "Советоваться" представителям знака можно как угодно и с кем угодно, но точнее всего в данном конкретном случае окажутся интернет и телевидение. Так, включая свой любимый фильм или сериал, можно загадать: пусть необходимым руководством к действию станет первая услышанная фраза

Читайте также: