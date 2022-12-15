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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно обратиться за помощью к старшим родственникам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно обратиться за помощью к старшим родственникам

Фото: Getty Images

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, отличает тяга к знаниям и мудрости – как эзотерической, так и простой, житейской, мудрости. И если первую можно получить из разнообразных источников информации – в том числе и СМИ, то за второй следует обратиться к людям, имеющим изрядный жизненный опыт – например, старшим по возрасту родственникам. 

В эти дни, 15 и 16 декабря, обратиться за советом к старшим по возрасту родственникам нужно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая помощь необходима. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки и в любое другое время уважительно относятся к тем, кто старше их по возрасту, даже если эти люди не являются их родственниками, поэтому для них не составит никакого труда обратиться к ним за помощью. И будут абсолютно правы, потому что совет, который они получат, окажется – в буквальном смысле слова – на вес золота. Главное, обязательно ему последовать.  

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не очень любят слушать чужие советы, от кого бы они ни исходили: представители этого знака уверены, что ответ на любой вопрос знают куда лучше других. Однако в эти дни им желательно спрятать свою гордыню подальше и спросить мнение о ситуации у пожилых родственников. Они смогут обратиться к своему опыту и дать совет, который оправдает себя. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не любят следовать чужим советам, потому что подозревают дающих их людей в корысти и одновременно невежестве. Тем не менее в эти дни представителям знака придется переступить через себя и все-таки посоветоваться с кем-то из родных относительно сложившейся ситуации: их собственного опыта – как профессионального, так и личного – для ответа на поставленный жизнью вопрос не хватит. 

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Дата публикации
Просмотры
307
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