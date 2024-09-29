Три знака Зодиака, которым сегодня нужно общаться только с приятными им людьми

Эмоционально напряженный день, в течение которого повсеместно вспыхивают конфликты, отбирающие энергию, предназначенную для более важных и полезных дел. Самое главное в это время ограничить общение с окружающими = особенно теми из них, кто может проявлять агрессию и провоцировать на выброс негативных эмоций.

Сегодня 29 сентября, ограничить контакты с окружающими необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно общаться только с приятными им людьми.

Дева

Девы обладают уникальным свойством – часто они буквально заставляют себя делать того, чего им совсем не хочется. Сегодня это может коснуться сферы общения, когда начнут обзванивать неприятных им людей и злиться из-за того, что вынуждены с ними разговаривать – не стоит этого делать.

Скорпион

Скорпионы, пользующиеся репутацией недобрых и неуживчивых людей, на самом деле в случае конфликта страдают от него гораздо больше, чем те, с кем они удосужились поссориться. Именно поэтому им сегодня так важно избегать токсичных людей и общаться с теми, кто им приятен.

Рыбы

Рыбы, как представители самого сердобольного знака Зодиака, не всегда могут соразмерить свои благие намерения с активностью – и иногда агрессивностью = тех, кому они хотят помочь. Сегодня их беспечность может привести к неприятным последствиям, так что лучше не рисковать.

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