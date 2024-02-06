Три знака Зодиака, которым сегодня нужно общаться только с приятными людьми

Нынешний день отличает повышенная конфликтность: ссоры и перепалки могут вспыхивать буквально на каждом шагу, а последовавший за этим скандал легко приведет к серьезным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо с осторожностью выбирать себе собеседников, избегая тех, кто даже теоретически может стать причиной огорчения.

Сегодня, 6 февраля, проявлять осторожность в общении нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно выбирать для этого только приятных людей.

Близнецы

Близнецы очень сенсетивны, поэтому общаться с недоброжелателями им трудно всегда, сегодня же их восприимчивость в чужой негативной энергетике увеличится в разы. Избежать внутреннего дискомфорта представители знака смогут простым способом – выбирая в собеседники приятных людей.

Рак

Раки, как один из самых доверчивых знаков Зодиака, близко к сердцу принимают любую критику, что порой делает их жизнь невыносимой. Сегодня они окажутся особ восприимчивыми к недобрым словам, сказанным в их адрес, поэтому звезды настоятельно рекомендуют им общаться только с теми, кто их не обидит.

Козерог

Козероги гораздо больше зависят от чужого мнения, чем хотят это показать – в душе они очень ранимы, поэтому резкое слово или сомнение в их силах и способностях могут надолго выбить их из колеи. Сегодня понижение самооценки приведет их к особенно неприятным последствиям, поскольку негативно отразится на их работе.

Читайте также: