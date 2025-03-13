Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться эмоциональных «качелей»

Мощную космическую энергетику нынешнего дня важно потратить на по-настоящему важные дела, иначе она может не самым лучшим образом повлиять на психологическое состояние человека. Поэтому важно придумать, как минимизировать влияние эмоциональные «качелей».

Сегодня, 13 марта, мощная космическая энергия дня может негативно подействовать на психологическое состояние всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо опасаться эмоциональных «качелей».

Телец

Тельцы могут долго выдерживать колебания своего настроения, но уж если они сорвутся, то это может привести к сокрушительным последствиям. Как этого избежать? Лучше всего обратиться к кому из близких – к тому, кто умеет успокоить представителей знака и удержать их в рамках приличий.

Рак

Ракам, которые болезненно воспринимают перепады настроения, звезды рекомендуют заняться чем-нибудь полезным – как в профессиональном, так и в бытовом плане. Такой подход позволит не просто избежать эмоциональных «качелей», но и принесет радость и удовольствие.

Стрелец

Стрельцы смогут избавиться от колебаний своего настроения при помощи… рукоделия: монотонная работа не только успокоит представителей активного знака, но и порадует их. Даже если никакой прикладной цели они преследовать не будут, душевное спокойствие обретут, а это уже немало.

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