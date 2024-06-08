Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться неадекватных людей

День буквально переполнен энергией, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Особенно важно помнить об этом, общаясь с окружающими людьми – некоторые из них, включая родных и близких, могут повести себя неадекватно, а это чревато неприятными последствиями.

Сегодня, 8 июня, осторожность в общении желательно проявлять представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно опасаться неадекватных людей.

Рак

Ракам, как самому трепетному и впечатлительному знаку Зодиака, редко удается выйти победителем из выяснения отношений, особенно если их оппонент применяет запрещенные приемы – оскорбляет и повышает тон. Сегодня они могут попасть именно в такую – непростую – ситуацию.

Лев

Львы, которые, как известно робостью не страдают, умеют давать отпор неприятелю. Но сегодня слишком велика вероятность того, что они столкнутся с достойным противником – даже старушка божий одуванчик в состоянии перекричать представителей знака.

Водолей

Водолеи, которые умеют ругаться и грубить креативно, с большой долей вероятности встретят человека, владеющего этими умениями в гораздо большей степени. Результат поединка предстать трудно, так что лучше не рисковать и, как говорится, не лезть на рожон.

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