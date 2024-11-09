Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться окружающих их людей

Один из сложных – «демонических» – дней лунного календаря, характеризующийся повышенной конфликтностью в отношениях между людьми. Каждый из нас склонен проявлять не самые лучшие качества характера, одним из которых может стать непреодолимое желание причинить вред кому-то из окружающих.

Сегодня, 0 ноября, ощутить на себе вред, нанесенный другими людьми, смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться окружающих их людей.

Рак

Раки, столкнувшись с чужой моральной нечистоплотностью, могут впасть в тоску и печаль, а, возможно, и депрессию, что самым неблагоприяым образом скажется не только на их моральном, но и на физическом состоянии – не стоит позволять недоброжелателям портить жизнь.

Стрелец

Стрельцов отличаются от других знаков своей открытостью и простодушием, поэтому, как принято говорить в таких случаях, плюнуть им в душу может кто угодно. Хотя бы сегодня звезды рекомендуют им «закрыться» от недоброжелателей, не давая им нанести себе вред.

Козерог

Козерогов, которые сосредоточены исключительно на работе, несмотря на выходной, вполне могут «подсидеть» те, кто давно – и тщетно – мечтает занять их место. Избежать этого очень просто – достаточно делать то, с чем представители знака справляются лучше всего: продолжать работу.

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