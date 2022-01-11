Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться пищевого отравления

День, когда у людей массово портится настроение, их начинают посещать тревожные мысли, страхи и даже фобии, противостоять которым очень трудно, хоть и необходимо. Трудно будет достичь взаимопонимания с окружающими людьми – особенно с начальством, поэтому решение важных вопросов рекомендуется отложить до более благоприятного времени. Этот лунный день в средние века "славился" отравлениями – в наше время о ядах речь не идет, но с продуктами необходимо соблюдать осторожность.

Сегодня, 11 января, опасаться пищевых отравлений необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут оказаться особенно опасными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны всегда торопятся, поэтому иногда им элементарно некогда бывает поесть – неудивительно, что они хватают еду на бегу, не думая о том, какой она свежести – первой или, как говорил булгаковский герой, второй. Сегодня привычка пренебрегать качеством продуктов может подвести представителей знака – велика вероятность того, что они впопыхах съедят что-нибудь некачественное, например, хот-дог или шаурму в уличном киоске. Звезды советуют вместо уличной еды купить пачку печенья и йогурт – так будет безопаснее.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы обожают экзотическую еду со множеством приправ и специй, которые не подходят людям со слабым желудком, поэтому представителям знака, прежде чем есть что-то нетрадиционное, нужно подумать о том, в каком состоянии находится их пищеварительная система. Пища, рассчитанная на луженый желудок, у тех, кто он более слабый и нежный, может вызвать самые неожиданный и неприятные последствия – от банальной изжоги до гастрита и язвы. Так что представителям знака, страдающие заболеваниями органов ЖКТ, необходимо в этот день – впрочем, как и всегда – соблюдать осторожность в еде.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – знак, помешанный на экономии, его представители не могут допустить, чтобы испортились продукты, находящиеся у них в холодильнике, поэтому они, как правило, доедают все, даже если у них есть некоторые сомнения по поводу свежести того или иного продукта. Сегодняшний день в этом смысле исключением, увы, не станет, хотя звезды настоятельно рекомендуют им избавиться от просрочки. Если они не прислушаются к их доброму совету, лечение может стать им гораздо дороже.

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