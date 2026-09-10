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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться проблем с психикой

День темной энергетики, которая может оказать негативное воздействие на нашу психику.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но кто предупрежден, тот вооружен — зная об этой особенности нынешнего дня, легко избежать неприятностей — надо просто переждать, пока все встанет на свое место, а это произойдет уже на следующий день

Сегодня, 10 сентября, внимательными к своему внутреннему состоянию необходимо быть всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться проблем с психикой.

Рак

Раки и в более энергетически позитивные дни способны впадать в депрессию, сегодня превзойдут сами себя — забьются в свою «раковину» и побоятся высунуть наружу нос. Им будет казаться, что все вокруг желают им зла, а в таком состоянии и до мании преследования недалеко.

Скорпион

Скорпионам, которые часто загоняют свои переживания вглубь, это может аукнуться нынешним — непростым — днем. Совершенно неожиданно для себя они сегодня узнают, что такое галлюцинации — им может привидеться что угодно, причем, произойдет это, что называется, на трезвую голову.

Водолей

Водолеи, обладающие подвижной психикой, легко переходят от эйфории к отчаянию и обратно, сегодня могут пострадать от панических атак. Их будет накрывать совершенно немотивированный страх, который представители знака почувствуют как на моральном, так и на физическом уровне.

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