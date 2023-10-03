Три знака Зодиака, которым сегодня нужно опасаться токсичных людей

День, когда на охоту – в буквальном смысле этого слова – выходят токсичные люди всех мастей. Во избежание неприятностей, которые может принести встреча с ними, необходимо соблюдать осторожность: не посещать места массового скопления людей, обходить стороной неадекватов, а еще лучше – вообще не выходить из дома.

Сегодня, 3 октября, опасаться токсичных людей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трем из них особенно важно соблюдать осторожность.

Рак

Раки не только самый мнительный и впечатлительный, но и самый сердобольный знак Зодиака: его представители готовы бежать на помощь любому, кто их об этом попросит. Стоит ли удивляться, что этим пользуются, мягко говоря, недобросовестные люди, которые сегодня могут активизироваться – чтобы не оказаться в дураках, необходимо отказать им в содействии.

Скорпион

Скорпионы, которые относятся к себе чересчур критично, столкнувшись с недоброжелательным отношением, начинают усиленно копаться в себе, находя все новые и новые недостатки, что негативно сказывается на их самооценке. Избежать такого – саморазрушительного – процесса сегодня можно будет только одним способом: отказаться от общения с токсичными людьми.

Стрелец

Стрельцы – в силу своей открытости людям – являются идеальными энергетическими донорами. Токсичные люди хорошо знают, как вывести их из себя, чтобы спровоцировать бурный выброс эмоций. Поскольку представители знака не всегда могут противостоять таким действиям «вампиров», звезды рекомендуют им отказаться от общения с ними.

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