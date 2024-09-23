Три знака Зодиака, которым сегодня нужно оставаться дома

День активных действий и головокружительных перемен, которые можно – а зачастую и нужно – осуществлять самим, приложив определенные усилия. К таким резким жизненных сдвигам можно было бы отнести и поездки – как ближние, так и дальние, но к ним нужно отнестись с осторожностью.

Сегодня, 23 сентября, сниматься с места с осторожностью необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще лучше остаться дома.

Рак

Раки – не самый легкий на подъем знак Зодиака, они предпочитают скромный домашний уют роскоши любого пятизвёздочного отеля. Эта привычка сегодня сыграет им на руку: они смогут избежать накладок и неприятностей, которые в противном случае были бы им обеспечены.

Весы

Весы долго колеблются, прежде чем принять какое-либо решение, не всегда успевают «ухватить за хвост» удачный шанс, за что их часто ругают близкие. Сегодня они получат возможность их похвалить, поскольку в стране, в которую они хотели бы отправиться, может случиться форс-мажор.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествовать, для них такое времяпрепровождение – лучший отдых, от которого на этот раз им лучше отказаться, поскольку вместо новых – ярких – впечатлений они не получат ничего кроме раздражения и сожаления о потраченном даром времени и деньгах.

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