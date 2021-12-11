Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отдохнуть в одиночестве

День благоприятен для внутренней трансформации, переосмысления своих поступков и достижений, трезвого взгляда человека на самого себя и ситуацию, в которой он оказался, оценки и перераспределения собственных ресурсов. Поскольку такие процессы могут пройти только наедине с самими собой, день желательно посвятить отдыху в одиночестве.

Сегодня, 11 декабря, провести время наедине с собой рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой отдых особенно важен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в силу своей двойственности и связанного с ней легкомыслия – редко дают себе труд обдумать сложившуюся в их жизни ситуацию, что называется, на ходу. Чтобы объективно оценить все факторы за и против, им необходима передышка, во время которой ничто не будет сбивать их с важной мысли – тем более что они и сами могут это сделать, без посторонней помощи. Сегодня представителям знака желательно провести время в тишине и наедине с собой, тогда все стеклышки житейского "калейдоскопа" сложатся у них в единую картину.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки постоянно пребывают в заботе о других, благополучие близких – главное условие комфортной жизни для них, поэтому делают для этого все возможное и невозможное. Неудивительно, что все их время занято хлопотами, а вокруг них постоянно находятся люди – как близкие, так и малознакомые. Сегодняшний день – благо, на календаре выходной – важно провести если и не наедине с собой (это у представителей знака вряд ли получится), то хотя бы с минимумом окружающих их людей – так им удастся немного отдохнуть от повседневных забот.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы хотят казаться сильными, поэтому взваливают на себя слишком много обязанностей, которые в конце концов серьезно утомляют их. Нынешний день благоприятен для того, чтобы признаться – хотя бы самим себе – что слабость свойственна им, как и другим, менее совершенным, людям. Впрочем, полноценно отдохнув сегодня и – по возможности – завтра, они уже в понедельник снова предстанут перед миром стойкими оловянными солдатиками, закованными в металлические латы.

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