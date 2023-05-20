Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от физической нагрузки

День, когда можно постепенно приступать к реализации важных проектов, запланированных – главное, делать все обдуманно и без спешки. Можно также учиться чем-нибудь новому – особенно востребованными окажутся профессиональные знания: они вскоре окажутся востребованными в их деле. Единственное, от чего нужно отказаться, так это от любого рода физической нагрузки – она не самым лучшим образом скажется на самочувствии.

Сегодня, 20 мая, физическая нагрузка опасна для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно от нее отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам не стоит браться за работу на земле, которую они давно приурочивали к выходным с целью облагородить свой дачный участок – она заберет у них слишком много сил, что не лучшим образом скажется на самочувствии. Поэтому, если представителям знака так уж сильно хочется облагородить окружающее их пространство, нужно ограничиться чем-то менее трудоемким – например, посадить цветы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, стараются избегать любой физической нагрузки и, надо признать, это у них неплохо получается – они умеют достигать своих целей другими, менее затратными, способами. Но сегодня – как назло! – им захочется отличиться именно в этом – физическом – смысле, переделав за один день все домашние дела. Несмотря на трудовой энтузиазм, звезды рекомендуют им сегодня не работать, а отдыхать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые являются не самым спортивным знаком Зодиака, по какой-то – только им понятной – причине именно сегодня решат установить парочку рекордов. Увы, добром это не закончится – велика вероятность травмирования, которое, при всей своей несерьезности, может доставить неудобства, поэтому желательно ограничиться умственным видом спорта – например, шахматами – во всяком случае, это безопасно.

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