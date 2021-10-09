Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от любой работы

Сложный и полный неожиданностей и подвохов день, когда крайне сложно отличать добро от зла: они "переодеваются" и меняются местами. Легко ошибиться в своих лучших чувствах: частыми могут быть случаи, когда человек, решив, что делает благое дело, на самом деле станет игрушкой в руках злых сил, впутавшись в неприятную ситуацию. Чтобы избежать жизненного сценария такого рода, необходимо отказаться от какой-либо деятельности, предпочтя ей отдых.

Сегодня, 9 октября, отказаться от любой работы, включая домашние хлопоты, желательно всем знакам Зодиака, но для трех из них временное бездействие необходимо.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые, согласно известной цитате Бомарше, "ленивы до самозабвения" и "трудолюбивы поневоле", смогут предаваться безделью с чистой совестью – сами звезды им это рекомендуют. Тем, кому совсем невмоготу будет плевать в потолок, могут заняться решением домашних вопросов – благо, сегодня выходной, а их за последнее время накопилось немало, а времени для них катастрофически не хватает.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто говорят о том, что им нужно работать там, где можно не работать. Разумеется, воспринимать их слова всерьез не стоит, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Но сегодня представители знака смогут воплотить в жизнь свою мечту: позабыть – разумеется, на время – о всех своих обязанностях и всласть побездельничать. В противном случае они обязательно что-нибудь сломают или разобьют.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – не самый трудолюбивый знак Зодиака – сегодня, как назло, будут испытывать зуд работы и творчества: им будет казаться, что, если они прямо сейчас не встанут с дивана и что-нибудь не сделают, их буквально разорвет изнутри. Тем не менее представителям знака необходимо сдерживать себя всеми доступными им способами, поскольку, взявшись за работу, они рискуют наделать ошибок, которые им впоследствии долго придется исправлять.

Гороскопы на октябрь 2021:

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