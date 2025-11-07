Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от плохих мыслей

Гороскоп / © Credits

Если отпустить их на самотек, они — с большой долей вероятности — реализуются, принеся проблемы, которые никому не нужны.

Сегодня, 7 ноября, избегать дурных мыслей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они особенно опасны.

Рак

Ракам, обладающим большим количеством положительных качеств, присущи и отрицательными, и один из которых — мнительность, поэтому плохие мысли им особенно противопоказаны. Переживая по такому поводу, они могут довести себя до невменяемого состояния, перепутав явь с вымыслом.

Стрелец

Стрельцы, как один из самых целеустремленных знаков зодиакального круга, обладают ценным качеством — они умеют материализовывать свои предположения и желания, превращая их в реальность. Поэтому сегодня им нужно быть особенно осторожными с негативом, витающим в воздухе.

Рыбы

Рыбы, будучи людьми внушаемыми, крайне зависят от чужого мнения — особенно негативного, которое они в результате считают своим собственным. Сегодня это их умение выдавать желаемое за действительное усилится многократно, поэтому важно, чтобы оно не носило негативной окраски.

