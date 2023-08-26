Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от предложения руки и сердца

День неблагоприятен для новых начинаний, чего бы они при этом ни касались – профессии или личной жизни: сегодня не стоит браться за серьезные проекты и отвечать согласием на предложение руки и сердца. Зато время способствует росту прибыли у тех, кто что-либо продает – желательно, сделанное своими руками. Можно наращивать производство вещей hand made, они будут оценены по достоинству как в моральном, так и в финансовом смысле.

Сегодня, 26 августа, отвечать согласием на предложение руки и сердца нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое решение – категорическое табу.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые долго колеблются, прежде чем сделать даже самый незначительный шаг, на этот раз не станут все тщательно продумывать и взвешивать. Они будут готовы принять решение быстро, но звезды не рекомендуют им это делать. Согласившись связать жизнь с человеком, которые им не симпатичен, они быстро пожалеют о своем решении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – во всяком случае тем из них, кто пока еще не обзавелся семьей, будут готовы ответить согласием человеку, к которому не испытывают серьезных чувств. Согласившись на его предложение, они уже завтра почувствуют себя глубоко несчастными, и решат «отобрать» свое слово обратно, а это будет стоить им и сил, и нервов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев – при всей присущей им недисциплинированности – обладают здоровым практицизмом, который в нужный момент подсказывает им правильное решение. Но сегодня спасительное чувство реальности может их подвести, и они дадут согласие на брак с человеком, к которому практически равнодушны, а вернуть ситуацию в исходную точку будет довольно трудно.

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