Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от романтических свиданий

В любом другом лунном месяце астрологи сказали бы, что нынешний день идеально подходит для старта новых профессиональных проектов, но, поскольку сейчас он выпал на конец недели, от них желательно отказаться. Впрочем, это время не подходит и для устройства личной жизни – по самым разным причинам от встреч с любимым человеком лучше отказаться.

Сегодня, 25 ноября, назначать романтические свидания нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо и вовсе от них отказаться.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнами овладеет раздражительность, которая – если, конечно, представители знака не будут сдерживать свои эмоции – способная разрешить даже самые долговременные и прочные отношения. Ну а поскольку представители знака очень не любят идти на поводу у правил приличия и в подобном состоянии, как правило, мечут громы и молнии, от общения – особенно с теми, кем они дорожат – им лучше отказаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в этот день будут склонны к мелочным придиркам, чем смогут довести до бешенства даже самого спокойного и уравновешенного человека. Любимый человек, увы, не станет исключением для представителей знака – они будут изводить его точно так же, как и остальных. Вполне возможно, что в результате он задумается о том, стоит ли ему связывать жизнь с таким человеком.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи сегодня просто будут пребывать в плохом настроении, а в таких случаях они считают себя невиноватыми в том, что кто-то не успел спрятаться – под раздачу попадут все без исключения. Поэтому тем представителям знака, которые дорожат близкими и любимыми людьми, сегодня нужно общаться с ними как можно меньше – и уж точно не назначать романтические свидания.

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