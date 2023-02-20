Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от романтических свиданий

Лучший день для долгосрочного планирования своих действий – как в профессиональном, так и в личном плане. А вот от активных действий в это время лучше отказаться: они не увенчаются успехом, поскольку на них сегодня банально не хватит сил – энергетика будет крайне слабой, да еще и стремящейся к нулю. По этой же причине стоит отказаться от встреч и свиданий – на них не хватит необходимого в таких случаях огня.

Сегодня, 20 февраля, отказаться от романтических свиданий нужно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие встречи особенно нежелательны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут проявить по отношению к тем, кто их окружает, редкую злопамятность, будут изводить их придирками, которые не каждый выдержит. Особенно болезненно такое отношение со стороны представителей знака воспринимают люди, которые их любят. Именно поэтому сегодня с ними лучше не встречаться – это опасно для дальнейшего развития отношений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которых сегодня будет раздражать все и вся, желательно как можно меньше общаться с окружающими, даже если речь идет о самых близких людях. Но особенно представителям знака необходимо избегать встреч с любимыми людьми – если, конечно, они не живут вместе, поскольку любое романтическое свидание может закончиться серьезной ссорой, о которой уже завтра придется пожалеть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги являются одним из самых закрытых в эмоциональном отношении знаков Зодиака. В отношениях они сдержаны всегда, но сегодня – под влиянием лунных энергий – окажутся особенно сдержанными и скованными. Прямо скажем, это не лучшее настроение для романтического свидания, поэтому его лучше отложить на более благоприятное время.

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