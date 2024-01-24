Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от того, что мешает им идти вперед

День активизации интеллектуальных способностей, когда обязательно нужно проанализировать свою жизнь – во всяком случае предыдущий е период – и переосмыслить действия и убеждения, которые завели человека в тупик – как в профессиональном, так и в личном отношении: возможно, от многих из них стоит избавиться.

Сегодня, 24 января, переосмыслить предыдущий этап своей жизни необходимо представителям всех Знаков Зодиака, но для трех из них важно отказаться от всего, что тянет их назад и не дает двигаться вперед.

Рак

Раки дорожат отношениями с окружающими их людьми, любой разрыв для них – настоящая трагедия, но не всегда за них нужно цепляться до последнего. Сегодня представителям знака придется принять решение, выведя за круг общения токсичного человека, который постоянно портит им настроение.

Дева

Девы известны своей страстью к вещам, которые они буквально коллекционируют и, надо отдать им должное, умеют хранить: даже бабушкины платья содержатся у них в идеальном состоянии. Но такая концентрация предметов создает затрудняет движение энергии, что создает проблемы в жизни.

Весы

Весы с большим трудом принимают решения, но в критический момент им все-таки приходится это делать. В данный момент они прекрасно понимают, что переросли свою нынешнюю должность – в профессиональном отношении она тянет их назад, поэтому необходимо оставить ее и перейти на другую.

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