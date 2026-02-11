Три знака Зодиака, которым сегодня нужно относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы те относились к ним

Гороскоп / © Credits

Реклама

Желательно отвечать им взаимностью — следуя категорическому императиву Канта, относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам.

Сегодня, 11 февраля, доброе отношение со стороны окружающих будут испытывать представители всех знаков Зодиака, но трем из них при этом важно относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы относились к ним.

Телец

Тельцы равнодушны к чужой судьбе, особенно если она не касается их напрямую. Поэтому сегодня, когда состояние каждого будет зависеть от состояния всех, им особенно важно проявлять доброту по отношению к окружающим — это будет равносильно добру по отношению к себе самим.

Реклама

Дева

Девы в любых отношениях ищут выгоду, даже если речь идет не о посторонних, а о близких им людях. Сегодня звезды рекомендуют им — в качестве эксперимента — отнестись к другим бескорыстно: они с удивлением обнаружат, что это может оказаться также — а то и более — полезно.

Стрелец

Стрельцы, как правило, «отзеркаливают» отношение окружающих их людей, действуя в соответствии с принципом «как аукнется, так и откликнется». За любой добрый поступок представители знака очень благодарны тем, от кого оно исходит, поэтому сегодня в их жизни будет царить полная идиллия.

Читайте также: