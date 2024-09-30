Три знака Зодиака, которым сегодня нужно "отпустить" волнующую их проблему

Нынешний день – торжество духовного над материальным, когда первое – несмотря на то, что житейские реалии будут тянуть нас к земным делам – в любом случае нужно предпочесть второму. В это время также успешно решаются разнообразные проблемы, причем происходит это практически без усилий с нашей стороны.

Сегодня, 30 сентября, решить давнюю проблему смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них для этого необходимо ее "отпустить".

Овен

Овны привыкли решать все проблемы самостоятельно, не опираясь при этом на чью-либо помощь. Но сегодня им придется сдержать свой энтузиазм: для того чтобы получить разрешение важной жизненной ситуации, нужно перестать о ней думать – все случится само по себе.

Рак

Раки любят страдать, выбирая для этой цели не только весомые, но и незначительные поводы, и доводя свое состояние до самого "дна". Сегодня им вряд ли удастся разрешить таким образом хоть одну проблему – напротив, им нужно ее "отпустить": без эмоциональной подпитки она исчезнет.

Весы

Весам, проблема которых состоит в том, что они редко могут определиться со степенью важности стоящей перед ними проблемы, сегодня не рекомендуется метаться из стороны в сторону, считая ее то космически важной, то совершенно ничтожной – лучше просто "опустить" ее.

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