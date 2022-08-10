Три знака Зодиака, которым сегодня нужно переходить от слов к действию

Нынешний день как нельзя лучше подходит для того, чтобы начать активно действовать – энергия, которая будет переполнять организм, сделает возможным начало осуществления любых – даже самых сложных и трудоемких – проектов, главное, не ждать, когда все сложится само собой, а начинать "бить лапками".

Сегодня, 10 августа, переходить от слов к делу звезды рекомендуют всем знакам Зодиака, но для трех из них решительные действия особенно важны.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как правило, не любят огладывать реализацию своих планов на потом – прокрастинация им категорически не свойственна. Но на этот раз они, похоже, никак не могли сделать решительный шаг, поскольку все время ждали подходящего момента, а он, на их взгляд, никак не наступал. Теперь же их звездный час настал – не стоит упускать удачный шанс.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы перед любым серьезным делом любят долго раскачиваться, оттягивая момент принятия решения и начала работы – свойственная им медлительность мешает им делать резкие движения. Однако нынешний день – исключение из правила: сегодня представителям знака необходимо действовать быстро, иначе их обойдут на повороте более резвые соперники.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам действовать решительно мешают сомнению в собственных силах: часто им кажется, что они недостаточно умны, сильны или талантливы для того, чтобы достичь вершин в том, чем занимаются. Как правило, для таких мыслей у них нет никакого основания, поэтому сегодня – и всегда – представителям знака нужно совладать с колебаниями и начать действовать.

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