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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно помириться с близкими людьми
День, когда в мире — и в человеческих душах — царит гармония, которую необходимо поддерживать как на моральном, так и на материальном уровне.
Рекомендуется заботиться не только о физическом комфорте, но и о внутреннем покое, а в этом случае очень важно находиться в хороших отношениях с окружающими нас людьми. Не стоит ссориться с теми, кто дорог, и необходимо обязательно помириться с теми, с кем успели рассориться.
Сегодня, 24 ноября, поддерживать гармонию на всех уровнях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно помириться с теми, с кем они находятся в состоянии ссоры.
Овен
Овны по причине своей редкостной вспыльчивости часто конфликтуют с другими людьми. При этом они, как правило, они считают, что обиженные партнеры не станут их даже слушать, но сегодня они смело могут идти на примирение: их только охотно простят.
Телец
Тельцы, которые будут раздражительны как никогда, могут поссориться с большим количеством людей. Если это произойдет, звезды советуют им сразу же, по горячим следам, помириться с ними. Если затянуть этот процесс, он окажется далеко не таким легким как сегодня
Стрелец
Стрельцов часто подводит их умение сначала говорить и только потом думать о том, что же собственно они сказали. Сегодня звезды рекомендуют представителям знака извиниться, пустив в ход другие свойственные им качества — чувство юмора и умение делать комплименты.
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