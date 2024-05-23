Три знака Зодиака, которым сегодня нужно помириться с людьми, затаившими на них злобу

День гармоничной и уравновешенной энергии, которую нельзя нарушать резкими и грубыми словами, недобрыми мыслями и пожеланиями. В отношениях с окружающими людьми необходимо проявлять доброжелательность, а тем, кто поссорился, можно – и нужно – проводить мирные переговоры.

Сегодня, 23 мая, налаживать отношения с окружающими необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно мириться с людьми, которые затаили на них злобу.

Телец

Тельцы, будучи одним из самых злопамятных знаков Зодиака, могут долго носиться с обидой, которую, как им кажется, нанес им кто-то из близких. Ну а поскольку сами они никогда не сделают первый шаг к примирению, сегодня им нужно хотя ответить на чужие мирные инициативы.

Близнецы

Близнецы, давно рассорившиеся с другом или подругой, даже самим себе не признаются в том, что скучают по этому человеку, делая вид, что все в порядке. Сегодня деланное безразличие может всерьез их утомить, и они решат сделать первый шаг к примирению.

Стрелец

Стрельцы – большие мастера говорить бестактности, на которые они не обращают внимания, поэтому удивляются, узнав, что кого-то обидели. Нынешний день благоприятен для извинений. главное при этом – тщательно подбирать слова, чтобы не сделать еще хуже.

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