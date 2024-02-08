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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посадить дерево или начать строить дом

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посадить дерево или начать строить дом

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний лунный день благоприятен для любых дел и забот, которые моно называть «земными»: посадки растений и деревьев, ремонта, строительства загородного дома. В случае, если процесс предполагает протяженность во времени и за один день их при всем желании закончить нельзя, нужно хотя бы начать работу над ними. 

Сегодня, 8 февраля, заняться «земными» делами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно посадить дерево, начать строительство дома или ремонт в квартире. 

Лев 

Львы, как правило, не разменивают свои силы – как моральные, так и физические – на скромные проекты: если они решат заняться каким-то «земным» делом, то это точно будет строительство дома. Если они давно собираются обзавестись загородной недвижимостью, лучшего времени для начала работ не найти. 

Дева 

Дев, как правило, мучает бездействие, касающееся их собственного дома: они считают, что бездарно провели день, если в десятый раз не вымыли пол или не протерли пыль. Сегодня они вполне могут замахнуться на большее – например, на ремонт хотя бы в одной комнате – они сами знают, что и где им нужно улучшить. 

Скорпион 

Скорпионы очень любит сажать и пересаживать растения, и сегодня речь вполне возможно пойдет о дереве. Разумеется, время года не способствует высадке саженцев в открытый грунт, но почему представителям знака не выбрать апельсиновое или лимонное деревце: оно у них не только примется в горшке, но и будет плодоносить. 

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