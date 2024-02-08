Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посадить дерево или начать строить дом

Нынешний лунный день благоприятен для любых дел и забот, которые моно называть «земными»: посадки растений и деревьев, ремонта, строительства загородного дома. В случае, если процесс предполагает протяженность во времени и за один день их при всем желании закончить нельзя, нужно хотя бы начать работу над ними.

Сегодня, 8 февраля, заняться «земными» делами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно посадить дерево, начать строительство дома или ремонт в квартире.

Лев

Львы, как правило, не разменивают свои силы – как моральные, так и физические – на скромные проекты: если они решат заняться каким-то «земным» делом, то это точно будет строительство дома. Если они давно собираются обзавестись загородной недвижимостью, лучшего времени для начала работ не найти.

Дева

Дев, как правило, мучает бездействие, касающееся их собственного дома: они считают, что бездарно провели день, если в десятый раз не вымыли пол или не протерли пыль. Сегодня они вполне могут замахнуться на большее – например, на ремонт хотя бы в одной комнате – они сами знают, что и где им нужно улучшить.

Скорпион

Скорпионы очень любит сажать и пересаживать растения, и сегодня речь вполне возможно пойдет о дереве. Разумеется, время года не способствует высадке саженцев в открытый грунт, но почему представителям знака не выбрать апельсиновое или лимонное деревце: оно у них не только примется в горшке, но и будет плодоносить.

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