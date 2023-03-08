Три знака Зодиака, которым сегодня нужно "посоветоваться" с внутренним голосом

День, когда решать важные жизненные вопросы помогает не логика, а интуиция – она обостряется даже у тех, кто в нее не верит, считая "мракобесием" и "чепухой". На самом деле ничего эзотерического во внутреннем голосе нет, его подсказки – информация подсознания, которое замечает и учитывает факторы, которые человек пропускает или не акцентирует на нем внимание.

Сегодня, 8 марта, "советоваться" со своим внутренним голосом необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них его мнение будет особенно важным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – знак мистический, поэтому принимают во внимание любые тайные знания, к которым относят и подсказки интуиции. И совершенно правильно делают, поскольку, следуя им, они в любой ситуации могут сделать правильный выбор и избежать досадной ошибки. Сегодняшний день не станет исключением – прислушавшись к своему внутреннему голосу, они впоследствии поблагодарят себя за предусмотрительность.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы настолько самоуверены, что не всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу, потому что его советы не совпадают с направлением действий, который они выбрали сами. Но сегодня звезды настоятельно советуют представителям знака отказаться от самодеятельности и сделать так, как рекомендует им интуиция. Результат окажется настолько впечатляющим, что они и впредь будут обращать внимание на ее подсказки.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – один из самых материалистичных знаков Зодиака, считающих, что бытие определяет сознание, а не наоборот, поэтому в интуицию они не верят. Но сегодня ее голос будет сильным, да и его предупреждение сбудется практически сразу, поэтому даже такие убежденные материалисты убедятся в том, что интуиция существует и надо – в любом случае – принимать ее во внимание и делать необходимые выводы.

Читайте также: