Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посвятить день домашним делам

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посвятить день домашним делам

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешние лунные сутки созданы для созидания, поэтому, несмотря на воскресенье, в этот день можно заниматься делами, преимущественно касающимися предпраздничных хозяйственных хлопот. Особенно если до сих пор самые необходимые приготовления осуществлены не были. 

Сегодня, 29 декабря, заниматься предпраздничными хлопотами можно – и нужно – всем знакам Зодиака, но трем из них желательно посвятить день домашним делам. 

Телец

Для Тельцов главное, чтобы в любые праздники у них в доме был накрыт стол с большим количеством вкусных блюд – без этого для них и праздник – не праздник. Конечно, сегодня готовить их еще рановато, но подготовить все для этого необходимое не только можно, но и нужно. 

Рак

Раки особенно трепетно относятся к предпраздничным хлопотам, их дом в таких случаях является образцово-показательным – в нем царят чистота и порядок, а также очень много вкусного приготовлено. Сегодня им можно продолжать в том же духе, облагораживая свое жилье.      

Скорпион 

Скорпионы в предпраздничные дни, как правило, уделяют внимание не только чистоте, но и украшениям своего дома – для них очень важна атмосфера, в которой они будут встречать Новый год: она должна быть не столько торжественной, сколько по-настоящему волшебной.             

Читайте также: 

До слез! Военный рассказал, как празднуют Рождество на фронте 

До слез! Военный рассказал, как празднуют Рождество на фронте 

Похожие темы:

Следующая публикация