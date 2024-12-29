Три знака Зодиака, которым сегодня нужно посвятить день домашним делам

Нынешние лунные сутки созданы для созидания, поэтому, несмотря на воскресенье, в этот день можно заниматься делами, преимущественно касающимися предпраздничных хозяйственных хлопот. Особенно если до сих пор самые необходимые приготовления осуществлены не были.

Сегодня, 29 декабря, заниматься предпраздничными хлопотами можно – и нужно – всем знакам Зодиака, но трем из них желательно посвятить день домашним делам.

Телец

Для Тельцов главное, чтобы в любые праздники у них в доме был накрыт стол с большим количеством вкусных блюд – без этого для них и праздник – не праздник. Конечно, сегодня готовить их еще рановато, но подготовить все для этого необходимое не только можно, но и нужно.

Рак

Раки особенно трепетно относятся к предпраздничным хлопотам, их дом в таких случаях является образцово-показательным – в нем царят чистота и порядок, а также очень много вкусного приготовлено. Сегодня им можно продолжать в том же духе, облагораживая свое жилье.

Скорпион

Скорпионы в предпраздничные дни, как правило, уделяют внимание не только чистоте, но и украшениям своего дома – для них очень важна атмосфера, в которой они будут встречать Новый год: она должна быть не столько торжественной, сколько по-настоящему волшебной.

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