Три знака Зодиака, которым сегодня нужно позвонить людям из прошлого

День мощной созидательной энергетики, когда любая – даже сложная и трудоемкая – работа будет ладиться. Общение с окружающими будет непродолжительным: из-за огромного количества дел, которые необходимо будет довести до ума, на него просто не останется времени. Однако если в это время вдруг появится непреодолимое желание позвонить кому-то из своего прошлого, не стоит ему противиться – напротив, это обязательно нужно будет сделать.

Сегодня, 17 декабря, позвонить людям из прошло захочется представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них просто необходимо вспомнить о тех, с кем их когда-то связывали добрые отношения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы редко вспоминают тех, с кем когда-то были знакомы, но расстались по объективным – или субъективным – причинам: они живут настоящим, поэтому все, что осталось в прошлом, волнует их очень мало. Но сегодня звезды призывают их вспомнить о тех, с кем они когда-то были дружны – например, в школе или в университете. После разговора с одним из этих людей на душе у представителей знака станет легко и хорошо, а это уже много значит.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы обожают звонить своим бывшим, как правило, они делают это после бокала шампанского, но иногда и без горячительных напитков – на волне нахлынувших на них романтических чувств – делают это и без влияния винных паров, просто так. В таких случаях представителям знака изменяет присущая им сдержанность, и они набирают номер, который поклялись себе забыть. Но сегодня их ждет приятный сюрприз: вполне возможно, что бывший обрадуется их звонку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые в последнее время работают над решением важного профессионального вопроса, понадобится совет, которые может дать им только кто-то из бывших сослуживцев, в свое время работавший над такой же проблемой. Не стоит стесняться: с трудностями в работе сталкиваются все – главное, понимать, где – или у кого – искать подсказку относительно того, как правильно поступить. А заодно можно будет в свое удовольствие посплетничать о бывших сослуживцах – как ж без этого!

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