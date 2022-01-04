Три знака Зодиака, которым сегодня нужно превращать негативные мысли в позитивные

День, когда окружающий мир кажется нам злым и враждебным: мы уверены, что все вокруг относятся к нам плохо, строят против нас козни и плетут интриги. Такому мировосприятию, которое отрицательным образом отразится на психике, мы обязаны влиянию Луны – нынешнему дню лунного месяца присуща агрессия и одновременно мнительность и впечатлительность. Самое главное в это время – отказаться от негативных мыслей: поскольку они закладывают программу на месяц вперед, важно исключить их, а еще лучше – превратить в позитивные.

Сегодня, 4 января, трансформировать негативные мысли в позитивные, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них таким образом сумеют улучшить свое будущее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов трудно назвать пессимистами – они, в отличие от других знаков, образно говоря, не копают глубоко, что помогает им сохранять спокойствие и не впадать в отчаяние. Но сегодня и они могут пасть духом – влияние лунных суток настолько сильно, что могут обратить в пессимизм даже самых отъявленных оптимистов. Впрочем, нет ситуации, из которой представители данного знака не могли бы найти выход. В сегодняшнем случае звезды рекомендуют им визуализировать положительный исход ситуации, о котором они думают как о негативном.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – Пьеро зодиакального круга, являются чемпионами мира по плохим мыслям: все свои страхи и тревоги они берут буквально из воздуха, по причине чего большую часть жизни пребывают в минорном настроении. Однако сегодня – если, конечно, они не хотят целый месяц лить слезу – им придется овладеть умением превращать негативные мысли в позитивные. Для этого, кстати, нужно не так уж много: вполне достаточно сменить знак перед событием, которое они обдумывают, поставив вместо "минуса" "плюс".

Весы (24.09 – 23.10)

Весы в большинстве своем люди спокойные и уравновешенные, но время, когда их внутренние "весы" приходят в действие и одна их чаша перевешивают другую, а затем наоборот, легким для представителей знака не назовешь, особенно если перевешивает негатив. Сегодня как раз такой день, когда они будут сосредоточены на плохом, формируя таким образом свое ближайшее – на месяц вперед – будущее. Звезды советуют им обратиться к позитивной "чаше весов" и усилием воли – а также при помощи приятных мечтаний – опустить ее вниз.

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