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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно превращать негативные мысли в позитивные
День, когда окружающий мир кажется нам злым и враждебным, что отрицательным образом отражается на психике. Самое главное в это время – отказаться от негативных мыслей: поскольку они закладывают программу на месяц вперед, важно исключить их, а еще лучше – превратить в позитивные.
Сегодня, 29 апреля, трансформировать негативные мысли в позитивные, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них таким образом сумеют улучшить свое будущее.
Овен
Овнов смотрят на мир с оптимистической точки зрения, но сегодня — под влиянием негативных лунных энергий — и они могут пасть духом. Чтобы исправить ситуацию, звезды рекомендуют им визуализировать положительный исход ситуации, о котором они думают, как о негативном.
Рак
Раки — чемпионы мира по плохим мыслям, страхам и тревогам. Однако сегодня — если, конечно, они не хотят целый месяц лить слезы — им придется овладеть умением превращать негативные мысли в позитивные. Для этого нужно не так уж много: вполне достаточно сменить знак «минус» на «плюс».
Весы
Весы в большинстве своем люди спокойные и уравновешенные, но сегодня как раз такой день, когда они будут сосредоточены на плохом, формируя таким образом свое ближайшее — на месяц вперед — будущее. Звезды советуют им обратиться к позитивной «чаше весов» и опустить ее вниз.
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