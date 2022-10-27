Три знака Зодиака, которым сегодня нужно прислушаться к внутреннему голосу

День магии и мистики, когда многие – правда, всего лишь на время – ощущают в себе способности к ясновидению и пророчествам, они вполне могут предсказать будущее – как себе, так и другим. Тем, кто не сможет стать оракулом, а это большинство из нас, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу – он подскажет, как нужно себя вести – что говорить и делать.

Сегодня, 27 октября, прислушаться к своей интуиции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них без совета внутреннего голоса не смогут и шагу ступить.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки при помощи внутреннего голоса смогут навести порядок в личной жизни, которая в последнее время доставляет им массу хлопот. Единственного верного совета относительно того, как наладить отношения со второй половинкой, представителям знака не даст никто, только они сами – разумеется, при помощи внутреннего голоса, смогут понять, какую линию поведения избрать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам потребуется совет, так сказать, стратегического направления: им необходимо понять, в какую сторону свернуть на очередном жизненном повороте. Конечно, можно обратиться с этим вопросом к друзьям или родственникам, но вряд ли они смогут понять, к чему стремятся представители знака в данный жизненный период – остается только интуиция.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как правило, доверяют своей интуиции всегда, и эта полезная привычка помогает им избегать многих неприятностей, которые время от времени им – как, впрочем, и остальным знакам – преподносит судьба. Но сегодня внутренний голос представителей знака будет звучать настолько громко, что не услышать его будет просто невозможно.

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