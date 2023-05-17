Три знака Зодиака, которым сегодня нужно прислушиваться к своей интуиции

День, когда в поисках правильного ответа на любой – профессиональный или житейский – вопрос, не стоит обращаться к доводам разума: при всем уважении к нему необходимо признать, что в это время он ошибется. За советом необходимо обращаться к интуиции, которая будет сильна, как никогда: с ее помощью можно будет не только определиться с важной целью, но и разработать тактику и стратегию по ее достижению.

Сегодня, 17 мая, прислушиваться к внутреннему голосу необходимо представителям всех знаков, но для трех из них внимание по отношении к интуиции особенно важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам интуиция поможет определиться с тем, какие важные документы сегодня можно подписывать, а какие – нет. Надо сказать, что в большинстве случаев ее ответ на запрос представителей знака окажется отрицательным, и тому будут свои – важные – причины, поэтому не стоит игнорировать советы внутреннего голоса: его предупреждения могут уберечь от серьезной – в том числе и финансовой – ошибки.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам интуиция поможет найти правильные ответы на вопросы профессионального свойства – прежде всего они будут касаться новых проектов. Звезды настоятельно советуют представителям знака прислушиваться к ее советам относительно того, к какому делу сегодня можно приступать, а с каким лучше повременить. Как известно, работа – не волк, ее можно будет сделать в другое время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам интуиция подскажет, как вести себя в личной жизни – прежде всего в отношениях с любимым человеком. Соблазн сказать или сделать что-то под влиянием эмоций будет велик, но идти у них на поводу не стоит, особенно если результат может всерьез ударить по отношениям – вплоть до расставания. Также не стоит делать ничего такого, к чему не лежит душа и о чем впоследствии придется пожалеть.

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