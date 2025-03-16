Три знака Зодиака, которым сегодня нужно прислушиваться к своей интуиции

День, когда решать важные жизненные вопросы помогает не логика, а интуиция – информация подсознания: как известно, она замечает и учитывает факторы, которые человек пропускает или не акцентирует на нем внимание. Не стоит игнорировать ее подсказки – они плохого не посоветует.

Сегодня, 16 марта, «советоваться» со своим внутренним голосом необходимо представителям всех знаков /Зодиака, но для трех из них его мнение будет особенно важным.

Скорпион

Скорпионы – знак мистический, поэтому обращают внимание на любые тайные знания, к которым относят и подсказки интуиции. И совершенно правильно делают, поскольку, следуя им, они всегда – в том числе, и сегодня – могут сделать правильный выбор и избежать досадной ошибки.

Дева

Девы настолько самоуверены, что не всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу, потому что его советы не совпадают с их мнением. Но сегодня звезды настоятельно советуют представителям знака отказаться от самодеятельности и сделать так, как рекомендует им интуиция.

Козерог

Козероги один из самых материалистичных знаков Зодиака, поэтому в интуицию они не верят. Но сегодня ее голос будет сильным, да и его предупреждение сбудется практически сразу, поэтому даже такие убежденные материалисты убедятся в том, что интуиция существует.

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