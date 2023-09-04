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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно приступать к реализации новых проектов

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно приступать к реализации новых проектов

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда активно пойдет в рост любые начинания, поэтому, не только можно, но и нужно приступать к реализации новых проектов хотя бы на подготовительной их стадии – составления бизнес-планов и поиска партнеров. Можно даже сделать первый – решительный – шаг, в любом случае дело, к которому удастся приступить в этот день, будет обречен на успех. 

Сегодня, 4 сентября, начинать новые дела можно представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них оно окажется особенно успешным. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, прежде чем приступить к какому-либо новому делу, как правило, долго раскачиваются, но сегодня им рекомендуется отказаться от этой своей привычки. Чем быстрее и активнее они начнут действовать, тем успешнее окажется проект, который они себе запланировали, так что не стоит медлить – можно упустить редкий и счастливый шанс. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – прежде чем они начнут действовать – необходимо сделать то, что всегда дается им с трудом: выбрать из целого вписка вариантов один-единственный. Тем не менее, если они хотят достичь успеха, им придется сосредоточиться, взвесить все «за» и «против» принять важное решение, а иначе так и будут «перепрыгивать» с одной темы на другую. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые дотошно и скрупулезно продумывают любые свои действия, не составит большого труда тщательно подготовиться к реализации нового проекта, поэтому они с удовольствием разложат все по полочкам, просчитают все возможные варианты развития событий и приступят к работе в режиме максимальной готовности – впрочем, как всегда. 

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Дата публикации
Просмотры
2049
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