Три знака Зодиака, которым сегодня нужно привести в порядок свой дом

День революционных перемен, которые готовились довольно давно, теперь же пришло время, не теряя удачного шанса, воплощать их в жизнь. Прежде всего, такая необходимость касается преображения своего дома, поскольку к энергиям дня тут присоединяется предвкушение праздников: если не сделать этого сегодня, другого времени может и не быть.

Сегодня, 21 декабря, преобразить свой дом к новогодним праздникам необходимо всем знакам Зодиака.

Но трем из них просто необходимо привести его в порядок.

Близнецы

Близнецы – знак чистоплотный, беспорядок в их жилье должен быть продиктован серьезными причинами – например, авралом на работе. Тем не менее, необходимо гармонизировать пространство вокруг себя, и нынешний – субботний – день подходит для этого как нельзя лучше.

Стрелец

У Стрельцов, которые очень любят порядок, в доме часто бывает настоящий кавардак. Сегодня представителям знака отступать некуда – до праздников осталось всего несколько дней. Неожиданной для них самих удовольствие им доставит не только результат, но и процесс уборки.

Козерог

Козероги – фанаты чистоты, но, похоже, что-то пошло не так, и теперь хаос в собственном доме действует им на нервы. Звезды советуют им воспользоваться выходным днем, чтобы вернуть свое жилище в состояние, когда в нем будет царить полный порядок.

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